В Новосибирске почти 500 домов остались без электричества из-за непогоды

Сильный ветер оборвал провода в Дзержинском и Первомайском районах Новосибирска.

В редакцию Сиб.фм обратились читатели и сообщили, что сегодня днем на правом берегу города было отключено электричество из-за непогоды.

«Примерно с 13:00 нет света. Звонили в диспетчерскую, говорят провода оборваны из-за ветра, произошло аварийное отключение. Ждем, когда восстановят, но пока никаких сроков не называют», — говорит житель Новосибирска Александр Свиридов.

По данным муниципального портала города Новосибирска, 12 октября под аварийное отключение попали 472 дома в Дзержинском и Первомайских районах. Речь идет об улицах 6-й Почтовый переулок, Есенина, Караваева, Липецкая, Новороссийская, Почтовый лог, Юрия Смирнова, Ярослава Гашека, Сокольнической.

Ремонтные бригады ведут восстановительные работы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за ветра повалило деревья на припаркованные автомобили.