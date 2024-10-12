Кроваво-красное небо озарило Новосибирск

12 октября новосибирцы заметили необычное явление – небо озарило в красный цвет.

Корреспондент Сиб.фм сделал фото яркого неба вечером 12 октября. Над левым берегом было видно кроваво-красное зарево. При этом целый день в городе был ветер, который привел к последствиям. В Советском районе Новосибирска поваленные деревья повредили автомобили, а в Дзержинском и Первомайском районах около 500 домов остались без света из-за оборванных проводов.

По народным приметам, если вечером небо красное, значит на следующий день будет ветер.

Напомним, с 12 по 14 октября энергетики ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.