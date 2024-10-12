Михаил Пореченков дал совет скандальному актеру из Новосибирска Никите Кологривому

Михаил Пореченков посоветовал Никите Кологривому играть роли громче и веселее.

Скандальный актер из Новосибирска, который участвовал в проекте «Слово пацана», показал видео с коллегами со съёмок новой картины. На кадрах Михаил Пореченков и Даниил Спиваковский.

Никита Кологривый попросил Михаила Пореченкова дать ему актерский совет.

«Играй громче и веселее», — сказал ему звезда телесериала «Агент национальной безопасности».

Напомним, весной этого года Никита Кологривый устроил скандал в баре, после чего оказался в ИВС. Он укусил за ногу официантку, за что был задержан.