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общество

Михаил Пореченков дал совет скандальному актеру из Новосибирска Никите Кологривому

Фото: Сиб.фм/ Юрий Бабичев

Михаил Пореченков посоветовал Никите Кологривому играть роли громче и веселее.

Скандальный актер из Новосибирска, который участвовал в проекте «Слово пацана», показал видео с коллегами со съёмок новой картины. На кадрах Михаил Пореченков и Даниил Спиваковский.

Никита Кологривый попросил Михаила Пореченкова дать ему актерский совет.

«Играй громче и веселее», — сказал ему звезда телесериала «Агент национальной безопасности».

Напомним, весной этого года Никита Кологривый устроил скандал в баре, после чего оказался в ИВС. Он укусил за ногу официантку, за что был задержан.

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Александр Борисов
журналист

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