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общество

Названы прогнозы по срокам второй волны мобилизации на СВО

Фото Сиб.фм

По мнению экспертов, в следующем году частичная мобилизация на СВО может быть продолжена.

Как заявил военный эксперт Сергей Полетаев, для полного разгрома ВСУ необходимо продолжить мобилизацию, чтобы увеличить ВС РФ в полтора раза.

По словам Полетаева, решение о новой мобилизации может быть принято не раньше следующего года.

С его мнением согласен военный волонтер Герман Садулаев. По его мнению, контрактники сейчас лишь

Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне, заявил, что в ближайшее время новая волна мобилизации не планируется.

«Набор контрактников на военную службу идет лучше ожиданий, и дополнительная мобилизация не требуется», — говорит он.

Ранее Новосибирский политолог Александр Чугай объяснял, почему России не нужна вторая волна мобилизации.

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Александр Борисов
журналист

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