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общество

В Новосибирске политолог Чугай заявил, объявят ли в России вторую волну мобилизации на СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Политолог Александр Чугай объяснил, призовут ли новосибирцев в сентябре 2024 года на СВО «в рамках второй волны мобилизации».

После обострения ситуации в приграничных районах России в стране не утихают слухи о возможной второй волне мобилизации уже в сентябре 2024 года. Но официальная позиция властей гласит о том, что новый призыв не требуется.

В разговоре с Сиб.фм новосибирский политолог Александр Чугай пояснил, что сейчас в России нет оснований для начала новой мобилизационной компании на СВО.

«Сейчас группировка российских войск насчитывает около 700 000 человек. Это и зона СВО, и приграничье. Для выполнения боевых задач пока достаточно сил. Если наступит реальная угроза стране, возможно, тогда Кремль примет другое решение. Но сейчас задачи решаются за счет ранее мобилизованных и контрактников», — заявил Александр Чугай.

По его мнению, слухи о второй волне мобилизации разносит Запад.

Ранее об отсутствии необходимости второй волны мобилизации на СВО заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль даже не обсуждает этот вопрос.

До этого глава государства Владимир Путин заявил, что с начала 2024 года в ряды ВС РФ добровольно попали 160 000 военных.

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Игорь Кириченко
Журналист

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