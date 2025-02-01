Сотрудники СИЗО-2 спасли семью после аварии на трассе в Новосибирской области

В Убинском районе Новосибирской области сотрудники следственного изолятора №2 оказали экстренную помощь семье, попавшей в ДТП на трассе. В момент поездки в служебную командировку они заметили перевернувшийся автомобиль на обочине дороги недалеко от комплекса «Горизонт».

Как выяснилось, водитель не справился с управлением на гололеде, и машина перевернулась. На помощь пострадавшим уже спешил неравнодушный водитель Газели, и совместными усилиями автомобиль был поставлен на колеса.

«Этот случай подчеркивает не только профессионализм сотрудников СИЗО-2, но и важность взаимопомощи на дороге. Каждый может оказаться в сложной ситуации, и именно в такие моменты проявляется истинный характер человека», — прокомментировал Евгений Астанин, начальник учреждения.