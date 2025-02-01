В Новосибирске эксперт заявил, когда завершится мобилизация на СВО

Юрист Алексей Шмуль разъяснил, когда мобилизация в России действительно будет считаться завершенной.

Адвокат Алексей Шмуль в интервью Сиб.фм прокомментировал информацию о фактических сроках завершения мобилизационной кампании.

«Под завершением частичной мобилизации следует понимать именно организационные изменения, а не юридическое завершение. Мобилизационные мероприятия приостанавливаются, но право на их проведение всё ещё существует. Формально ничего не изменилось, де-факто сейчас конец первой волны мобилизации. Юридически она завершится лишь после издания президентом России Указа, который отменит или изменит действующие правила о частичной мобилизации. Более того, после завершения встаёт вопрос о демобилизации, то есть возвращении бойцов к мирной жизни», — объяснил юрист.

Ранее новосибирский эксперт заявил, будет ли новая волна мобилизации в 2025 году.