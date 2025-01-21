В Новосибирске эксперт заявил, объявят ли новую волну мобилизации в 2025 году

На фоне новостей о том, что президент России Владимир Путин утвердил документ о призыве резервистов на военные сборы, граждане вновь заговорили о «новой волне мобилизации в России». Возможно ли это?

На вопрос о существовании мобилизационных планов в стране ответил политолог, военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм:

«На сегодняшней день никакой нужды в новой мобилизационной волне нет. Россия продолжает специальную военную операцию и успешно продвигаемся по множеству направлений каждый день. Примерно 1000 человек ежедневно добровольно приходят в военные комиссариаты, чтобы заключить контракт».

Чугай добавил, что мужчины должны оставаться готовыми к защите своей страны, поскольку потенциальные угрозы со стороны враждебных государств возможны в будущем:

«Всем россиянам нужно быть готовыми к будущим вызовам. Мы прекрасно видим милитаристские настроения в Европе. Наблюдаем и за будущей администрацией президента США Трампа, высказываются идеи о включении в состав США таких территорий, как Гренландия и Канада. Мир изменился, и теперь важно быть готовым ко всему».

Ранее Сиб.фм публиковал суть новых военных сборов, объявленных президентом России Владимиром Путиным.