С 1 февраля в Новосибирске ожидаются мощные магнитные бури

С 1 февраля в Новосибирске и по всей Сибири метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за мощных магнитных бурь. Как рассказал астроном Сергей Богачёв в беседе с "РИА Новости", ученые зафиксировали крупную корональную дыру на Солнце, что может привести к усилению солнечного ветра и, как следствие, магнитным бурям на Земле.

Размер корональной дыры более чем в 60 раз превышает диаметр Земли, и она может существенно увеличить скорость солнечного ветра. Это явление способно повлиять на магнитосферу Земли, что особенно ощущается людьми с повышенной метеозависимостью.

Тем не менее, специалисты утверждают, что магнитные бури будут на уровне третьего класса, что не является опасным, но может вызывать дискомфорт. Скорость солнечного ветра может оставаться высокой в течение всей недели.

В конце января новосибирцы уже испытывали неприятные ощущения от изменений в магнитном поле Земли, а теперь они могут повториться с новой силой.