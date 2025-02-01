Внук легендарного футболиста Льва Яшина назвал Новосибирск «сибирской Москвой»

Василий Фролов, внук легендарного советского голкипера Льва Яшина и основатель школы вратарей, во время поездки по России сравнил Новосибирск с Москвой, отметив динамичный ритм города и его архитектуру.

«Я ехал из Москвы на машине, заезжал в разные города и понял: Новосибирск — это сибирская Москва, а Омск — сибирский Санкт-Петербург. По духу, по ритму жизни, по архитектуре — именно такие ощущения», — заявил Фролов в интервью Сиб.фм.

Фролов также высоко оценил спортивную инфраструктуру города, отметив, что в Новосибирске есть все условия для подготовки молодых футболистов.

По мнению Фролова, главное богатство города — его люди, и именно благодаря им Новосибирск оставил у него самые яркие впечатления.

Напомним, что ранее Василий Фролов привез в Новосибирск приз «Лучшему вратарю столетия» и дал большое интервью Сиб.фм.