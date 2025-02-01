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общество

В Новосибирской области зафиксирована вспышка сифилиса

Pikabu.ru

Роспотребнадзор информировал об увеличении роста заражения сифилисом в Западной Сибири почти на 17 процентов.

Пугающие цифры обновлённых статданных опубликованы на официальном портале Роспотребнадзора.

«В 2024 году количество зарегистрированных случаев инфекции увеличилось на 16,8 % по сравнению с предыдущим годом», гласи релиз надзорного ведомства.

Согласно анализу этих данных, чаще всего сифилисом заражаются сибирячки. Причём за последние семь лет доля инфицированных женщин значительно увеличилась с 30 % до почти 50 %.

На этом фоне специалисты регионального Роспотребнадзора напомнили, что основной причиной заражения являются незащищенные половые контакты, а сама инфекция способна передаваться от матери к ребенку во время беременности или через кровь.

Ранее портал «Сиб.фм» информировал о том, что в Новосибирске зафиксированы случаи заражения учёных смертельным вирусом Марбург.

#вспышки инфекций #Роспотребнадзор #Новосибирск #Заболевание #сифилис #профилактика
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Оксана Чешенок
журналист

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