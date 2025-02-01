Житель Новосибирска объелся хурмой и попал на операционный стол

Мужчина едва не умер от плотного комка непереваренной массы из вяжущей хурмы.

Большой любитель восточных фруктов съел за один присест десяток спелых плодов хурмы. Данный фрукт обладает повышенным содержанием танина (вяжущего вещества). Именно он и стал провокатором несварения.

Боль и тяжесть в желудке сибиряк терпел пять суток, пока ему не стало критически плохо. Врачи Городской клинической больницы № 25 с экстренном режиме провели обследование и обнаружили в желудке пациента плотную массу, состоящую из неперевариваемых компонентов.

Ситуацию осложнило наличие язвы и кишечная непроходимость в стадии обострения, потому медикам прошлась в течение трёх суток осторожно и поэтапно удалять фитобезоар (комок пищи) при помощи эндоскопов.

Врачи предупреждают, что подобная ситуация может возникнуть даже от двух плодов хурмы, съеденных за один приём.

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