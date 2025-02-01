Рыбным фальсификатом в Новосибирске займётся лично глава СК

Речь идёт об уголовном деле о производстве и хранении рыбной продукции с нарушением маркировки.

На фоне бездействия уполномоченных контролирующих органов при сборе доказательной базы по фактам производства поддельных рыбных консервов в Новосибирской области, в СМИ появились обращения к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о вмешательстве.

Первой реакцией «главного следователя» страны стал запрос подробного доклада главы СУ СК по Новосибирской области Евгения Долгалёва о ходе расследования уголовного дела, связанного с фальсификацией рыбной продукции.

Отметим, что к моменту выхода публикации дело рассматривалось судом.

А мы ранее писали о том, что в Новосибирской области 11,9 % молочной продукции признали подделкой.