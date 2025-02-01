В Новосибирске улица Ленина станет маленьким «Арбатом»

Дизайн-проект пешеходной улицы Ленина уже проходит доработку.

Решение об окончательном устройстве пешеходного участка от площади Ленина до улицы Урицкого принято на днях мэрией Новосибирска.

«В новогодние праздники это место в очередной раз стало местом притяжения многих новосибирцев и гостей нашего города, что показало большую популярность и востребованность пешеходной благоустроенной территории», пояснил мотивы решения глава города Максим Кудрявцев в своем телеграмм-канале.

Первым делом, по словам мэра, на улице Ленина пройдёт инвентаризация коммуникаций, а затем будет тщательно продумана концепция чистого неба и выполнен ремонт фасадов.

Вторым поводом для создания собственного сибирского «Арбата» стало увеличение туристического потока в столице Западной Сибири. В новом году он оказался даже больше, чем у традиционно привлекательных для туристов регионов Сибири.

А мы ранее рассказывали о том, что ещё в 2023 году предыдущий мэр Новосибирска высказывался за создание пешеходной части улицы Ленина.