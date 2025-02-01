82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 февраля, 23:37
пробки
1/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
82.76% -1.2
сегодня
01 февраля, 23:37
пробки
1/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
сегодня 22:30
общество

Картельный сговор допустили две фарм-компании из Новосибирска

Ru.pinterest.com

Главы двух новосибирских фармацевтических компаний сговорились держать завышенную цену на торгах на поставку лекарств для сибиряков.

Жажда наживы подвела руководителей двух фармацевтических компаний из Новосибирска «под статью». Главы ООО «Просторы здоровья» и ООО «МФК «Арфа» вступили в картельный сговор, чтобы получить сверхприбыли и побеждать на торгах без снижения цены.

Как выяснили наши коллеги из издания BFM, вышеуказанные компании занимались поставками лекарств в 62 российских региона, в том числе и Новосибирскую область.

Ущерб от их сговора, по подсчётам регионального УФАС, составил 664 млн рублей. В случае, если вина компаний будет доказана, то руководителям грозят оборотные штрафы в не менее меньшем размере, чем полученная выручка.

А мы ранее писали о том, что часть имущества новосибирской компании «СМК-9» выставлена на торги за 31,5 млн рублей.

#лекарства #Новосибирск #монополист #сговор #картельный сговор
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в