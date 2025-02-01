Картельный сговор допустили две фарм-компании из Новосибирска

Главы двух новосибирских фармацевтических компаний сговорились держать завышенную цену на торгах на поставку лекарств для сибиряков.

Жажда наживы подвела руководителей двух фармацевтических компаний из Новосибирска «под статью». Главы ООО «Просторы здоровья» и ООО «МФК «Арфа» вступили в картельный сговор, чтобы получить сверхприбыли и побеждать на торгах без снижения цены.

Как выяснили наши коллеги из издания BFM, вышеуказанные компании занимались поставками лекарств в 62 российских региона, в том числе и Новосибирскую область.

Ущерб от их сговора, по подсчётам регионального УФАС, составил 664 млн рублей. В случае, если вина компаний будет доказана, то руководителям грозят оборотные штрафы в не менее меньшем размере, чем полученная выручка.

А мы ранее писали о том, что часть имущества новосибирской компании «СМК-9» выставлена на торги за 31,5 млн рублей.