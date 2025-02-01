В Новосибирске гендиректор «СберТройки» уволился после массовых жалоб на работу новой платёжной системы

Экс-гендиректор ООО «СберТройка» Николай Шуклин сослался на внезапные проблемы со здоровьем.
Неделей ранее заместитель прокурора Новосибирской области выступил с предостережением о недопустимости нарушения законодательства в адрес заместителя министра транспорта и генерального директора «СберТройка».
Поводом для вмешательства компетентных органов и такого взыскания стали массовые жалобы горожан на процесс эксплуатации новой автоматизированной системы учёта и оплаты проезда в общественном транспорте:
- медленная работа валидаторов,
- отсутствие информации о пользователях карт,
- невозможность проверить количество оставшихся поездок.
Тогда «СберТройка» обещала компенсировать расходы на проезд после сбоя 22 января в Новосибирске.
Сегодня появилась информация о добровольной отставке гендиректор ООО «СберТройка» Николая Шуклина (сослался на проблемы со здоровьем). Отметим, что вместе с руководителем свои посты покинула и часть его команды.
Ранее «Сиб.фм» писал о том, как «СберТройка» возвращает деньги жителям Новосибирска.