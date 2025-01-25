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общество

«СберТройка» возвращает деньги жителям Новосибирска

Ru.freepik.com

Не очень удачный запуск новой платёжной системы в Новосибирске доставил неудобства сибирякам. Новый оператор решил возместить ущерб.

Двойное списание стоимости оплаты проезда, отмена льготного тарифа, блокировка карты – технические сбои в системе оплаты проезда в общественном транспорте Новосибирска заставил сибиряков поволноваться и даже потерять часть средств со счетов.

Также транспортные карты не работали 22 января с 6 до 14 часов. Но денежные средства, потраченные на проезд в этот период, жителям мегаполиса вернуться в течение трёх дней, уверяет новый оператор.

Данную информацию официально подтвердили и на горячей линии «110». Специалисты уверяют, что заявление на возврат денег писать не нужно. Они поступят на счета новосибирцев в автоматическом режиме.

Ранее «Сиб.фм» публиковал материал о ценах новой социальной карты Тройка.

#общественный транспорт #транспорт #Новосибирск #январь #карта
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Оксана Чешенок
журналист

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