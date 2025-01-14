Цену новой социальной карты Тройка озвучили в Новосибирске

Для тех, кто впервые оформляет льготный проездной, карта будет бесплатной.

Старые карты продолжают действовать при переходе на «Тройку». В случае утери или повреждения карта обойдётся в 140 рублей. Замена утерянной карты произойдет в течение 10 рабочих дней после обращения.

Оформить её можно в центрах обслуживания по следующим адресам: ул. Лазурная, 17; ул. Ленина, 59; ул. Гидростроителей, 7; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50; р.п. Кольцово, 20.

Жители отдалённых районов имеют возможность подать заявку на замену карты в местных отделах социального обслуживания, адреса которых указаны на сайте регионального министерства труда и социального развития.

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