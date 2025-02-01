Школьник из Новосибирска слома спину на снежной горке

Восьмилетний школьник 1 февраля получил декомпрессионную травму позвоночника в ледовом городке на улице Ленина.

Снежная горка в самом центре Новосибирска является лицензированным сооружением и выстроена в полном соответствии с требованиями Гостехнадзора.

Пологая часть горки маленькая, невысокая, но оказалась опасной для восьмилетнего мальчика. После спуска с неё школьник получил компрессионный перелом позвоночника.

По словам помощника руководителя по связям со СМИ СУ СК России по Новосибирской области Елены Коноваловой, мальчик был доставлен в медицинское учреждение, возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Отметим, что инцидент подобного характера – первый в нынешнем холодном сезоне.

А ранее мы писали, где в Новосибирске установят ледяные горки.