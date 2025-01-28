Европу окутал страх из-за вирусной российской песни «Сигма бой». Откуда взялась волна ненависти

Политики в Европе борются с детским творчеством, который взбудоражил население не только отдельных стран, но и всего мира.

Трек «Сигма Бой», исполненный 12-летней Анной-Марией Янковской из Москвы и 11-летней Светой Betsy (Светланой Чертищевой) из Санкт-Петербурга, вошел в чарт Billboard 15 января 2025 года. Позднее представительница социально-либеральной партии Volt в Германии Нела Риль предложила запретить эту песню. Она утверждает, что Россия якобы использует этот трек для усиления своего влияния на культуру Европы.

Нела Риль из партии Volt в Германии инициировала запрет на трек «Сигма Бой», как сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». По мнению Риль, эта песня представляет собой инструмент проникновения России в культурное пространство Европы.

«"Сигма Бой" — это вирусный русский тренд, активно используемый в социальных сетях для пропаганды патриархальных и пророссийских мировоззрений», — заявила Нела. Она считает, что посредством таких приёмов российская власть стремится продвигать свою культуру и идеологию в Европе. По её мнению, необходимо предотвращать распространение подобных песен, чтобы защитить детей от негативного влияния извне.

Мнения российских представителей о возможном запрете

Глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем telegram-канале отметил, что лидеры европейских стран направили свои усилия против детского искусства, требуя запрета песни «Сигма Бой», обвиняя её в распространении пророссийских взглядов. Он также напомнил о санкциях против детско-юношеского движения «Юнармия» и «Движения первых».

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в интервью NEWS.ru выразил мнение, что предложения Риль о запрете песни «Сигма Бой» отражают «кризисное состояние Европы». По его мнению, такие заявления отстают от реальности, так как спрос на традиционные ценности уже сложился в обществе.

Как трек «Сигма Бой» достиг чарта Billboard

Трек «Сигма Бой» был выпущен в октябре 2024 года и попал в топ-10 танцевальных треков по версии Billboard в январе 2025 года, заняв седьмую строчку в чарте Hot Dance/Pop Songs, обойдя певицу Кэти Перри.

Термин «sigma-boy» в интернете относится к определенному типу молодых мужчин, которые характеризуются как независимые «волки-одиночки», отличающиеся самодостаточностью и гордостью, не стремящиеся к социальному признанию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава Союза отцов Новосибирской области Майоров отреагировал на критику хита «Сигма бой» со стороны Запада.