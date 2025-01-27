Песня «Сигма-бой» двух школьниц из России стала хитом №1 в мире. О чем она?

Трек завирусился в TikTok, его слушают по всему миру.

Песня "Сигма-бой", исполненная двумя школьницами из России, стала мировой сенсацией и заняла первое место в мировом чарте Spotify, разлетевшись по всему TikTok. Девочки, стоящие за треком, – 11-летняя Светлана Чертищева, певица и блогер под псевдонимом Betsy, и 12-летняя Мария Янковская, блогер и участница телеканала «СТС Kids». Композитор Михаил Чертищев, отец Светланы, написал песню вместе с рок-исполнителем Муккой (Серафимом Сидориным). Betsy уже несколько лет записывает песни, а её трек «Капибара» собрал миллионы прослушиваний и просмотров на YouTube и Spotify. Янковская также ведет YouTube-канал с более чем миллионом подписчиков.

Песня "Сигма-бой" вышла 4 октября 2024 года под лейблом Rhymes Music и сравнивается с такими мировыми хитами, как Macarena и Gangnam Style. Уже в январе она была на седьмом месте в Billboard-чарте, обгоняя исполнителей Кэти Перри и Кешу. Трек собрал 12 млн просмотров в TikTok, 51 млн на YouTube и 30 млн прослушиваний на Spotify, а пользователи создали 1,5 млн вариаций танцевальных видео. Композиция популярна благодаря своему заразительному припеву и простым рифмам на "ой", которые легко воспринимаются иностранцами благодаря мемам и включению английских слов.

По словам текстовика, слова песни возникают спонтанно, а "сигма-сигма-бой" – лишь одна из таких фраз, возникших в голове автора. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что Betsy и Янковская ждут дальнейшие успехи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 55-летний водитель Volkswagen погиб в столкновении с грузовиком в Новосибирской области.