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общество

55-летний водитель Volkswagen погиб в столкновении с грузовиком в Новосибирской области

Фото: ГИБДД Новосибирск

ДТП произошло в Тогучинском районе.

В Новосибирской области во время столкновения с грузовиком погиб 55-летний водитель Volkswagen. Авария произошла в Тогучинском районе 26 января на дороге К-19Р — в аварию попал 55-летний водитель "Фольксваген Поло". Автовладелец выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Шакман".

Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Октябрьском районе Новосибирска насмерть сбит пешеход.

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Дарья Лапина
Журналист

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