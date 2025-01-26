В Октябрьском районе Новосибирска насмерть сбит пешеход

Молодой человек переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. ДТП произошло на улице Ленинградской.

26 января на территории Октябрьского района в 20 часов 30 минут водитель «Мазды Бонго» насмерть сбил юношу 2003 года рождения. ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода недалеко от дома по адресу – Ленинградская, 75 к.1.

Пострадавшего доставили в больницу, однако медики оказались бессильны, он скончался.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин потребовал срочный доклад после ребенок сломал позвоночник, катаясь на ледяной горке в Новосибирске.