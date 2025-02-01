С 1 января бизнесменов в Новосибирской области стало больше на 100 тысяч

По данным на 1 января 2025 года, количество занятых в малом и среднем бизнесе в Новосибирской области увеличилось на 100 тысяч человек и составило около 700 тысяч. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В пресс-службе региона отметили, что изначальная цель проекта составляла 594,8 тысячи предпринимателей, однако цифра значительно превысила ожидания. В рамках программы как начинающие, так и опытные предприниматели получают господдержку, включая микрозаймы. В 2024 году было выдано 225 таких займов.

Также важным аспектом программы является Центр поддержки экспорта, через который 336 малых и средних предприятий заключили контракты.