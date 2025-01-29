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культура

Аномальные морозы до –45 градусов ударят в феврале в Новосибирской области

Фото: Pexels.com

В феврале в регионе ожидаются аномальные морозы.

По данным синоптиков, 1 февраля температура воздуха в городе составит до –– 30 градусов в ночное время. В отдаленных районах возможно похолодание до –39-и. 2-го февраля температура повысится до –13 градусов. А 3-го февраля ожидается снег и до –5 градусов.

Во второй декаде февраля снова ожидаются морозы. В городе в ночное время будет до –35 градусов, а в отдаленных районах области возможно похолодание до –45-и. А к концу месяца ожидается потепление до –7 градусов.

Ранее Сиб.фм публиковал прогноз климатолога, который заявил, какая будет весна-2025 в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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