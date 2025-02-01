На стройке четвертого моста в Новосибирске работают более 250 человек

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через реку Обь. На стройплощадке ежедневно работают около 250 человек, сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман в интервью «АиФ-Новосибирск».

«По распоряжению правительства РФ объект необходимо ввести в эксплуатацию в декабре этого года. В январе этого года концессионер получил 1,2 млрд рублей федеральных средств на завершение строительства. Мы проконтролируем расходование этих средств и проинформируем губернатора Новосибирской области об имеющихся проблемах при строительстве объекта», – подчеркнул Александр Бучман.

Напомним, что в начале января в СМИ появились сообщения о приостановке работ на мосту. Также было отмечено, что за последние три месяца строительная готовность объекта не увеличилась более чем на 1%. Однако, по словам Бучмана, строительство продолжается, и по итогам четвертого квартала 2024 года готовность моста увеличилась на 3,5%, составив 83,5%.

Тем не менее, объект отстает от графика на 6,5%.