В Новосибирске скоро появится полиция на электросамокатах

Пилотный проект патрулирования городских улиц на электросамокатах будет тестироваться в Сочи, а затем запустится во всех крупных городах России, в том числе и в Новосибирске.

С 1 февраля текущего года полиция федеральной территории Сириус в Сочи решила использовать электросамокаты, как наиболее маневренный транспорт. Обоснованием к данной инициативе стали упрямые цифры статистики, гласящие, что около 30% всех инцидентов с участием правоохранительных органов происходят в узких улицах и переулках, где автомобильное патрулирование ограничено.

Перед запуском проекта все полицейские пройдут дополнительное тестирование и обучение основам безопасного управления электросамокатами.

Данный проект в Сириусе призван стать примеров для других российских городов, учитывая успешный опыт использования электросамокатов в различных сферах жизни и стать своеобразной интеграцией новых технологий в работу правоохранительных органов.

А мы ранее рассказывали о появлении первых электросамокатов в столице Западной Сибири.