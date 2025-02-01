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общество

Мочищенское шоссе в Новосибирске заблокировало ДТП

АСТ-54 Black "ВКонтакте"

Тяжелый снегоуборочный автомобиль не смог разъехаться с кроссовером.

По оперативным данным паблика «АСТ-54 Новосибирск», сегодня во второй половине дня на пересечении 1-го Мочищенского шоссе и улицы Аэропорт столкнулись кроссовер Hyundai Creta и тяжёлый снегоуборочный автомобиль.

В результате разворота пострадавших машин поперёк движения автомобильного потока в считанные минуты образовался дорожный затор. Он перекрыл движение транспорта в обе стороны, а также препятствовал проезду троллейбусов в сторону центра, полностью его заблокировав.

Согласно последним данным Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирской области произошло жесткое ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

#зима #дороги #пробки #Новосибирск #ГАИ #авария, дтп
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Оксана Чешенок
журналист

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