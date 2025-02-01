В Новосибирск прибыл «Снежный десант»

Патриотическая акция к 80-летию Победы продлится до 8 февраля и охватит 26 из 30 муниципалитетов Новосибирской области.

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО. Десант Победы» в текущем 2025 году приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По прогнозам организаторов в ней примут участие более трёхсот студентов Новосибирских вузов.

В рамках плана «Победного десанта-2025» молодые сибиряки окажут помощь ветеранам Великой Отечественной войны, трудовым ветеранам, одиноким пенсионерам и семьям участников СВО в 26-и из 30-и муниципалитетах Новосибирской области.

Также студенты намерены провести товарищеские матчи по различным видам спорта с молодежью из местных населенных пунктов, в финале которых будут организованы концертные программы.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что ветеран СВО в Новосибирске получил коляску с вертикализатором.