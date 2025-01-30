Ветеран СВО в Новосибирске получил коляску с вертикализатором

В Новосибирской области продолжается реализация программы по обеспечению ветеранов специальной военной операции средствами реабилитации.

Эту работу ведет региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает «Горсайт».

В конце января 2025 года житель Новосибирска Антон Федак, восстанавливающийся после минно-взрывного ранения, получил кресло-коляску с вертикализатором. Оно позволяет передвигаться по ступенькам и неровной поверхности.

Коляска произведена в Новосибирске. Новое средство реабилитации помогает ветерану вести более активный образ жизни.

Ранее Сиб.фм сообщал, что отец и сын из Новосибирской области объявлены умершими в зоне СВО.