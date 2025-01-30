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общество

Отец и сын из Новосибирской области объявлены умершими в зоне СВО

Суды общей юрисдикции Новосибирской области

С момента исчезновения отца и сына прошло больше шести месяцев. Их жены были уверены – они погибли в ДНР.

Жены военнослужащих обратились в Карасукский районный суд с просьбой признать их мужей умершими. Мужчины, являвшиеся отцом и сыном, служили в одной воинской части и выполняли задачи в зоне СВО.

25 мая 2024 года при выполнении боевых задач в ДНР они получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование сообщило об этом их семьям. После отправки поисковой группы, результаты поиска оказались безуспешными из-за продолжающихся боевых действий. Через два месяца родственникам пришло уведомление о пропаже без вести. С момента предполагаемой гибели прошло более полугода. Свидетелями гибели стали сослуживцы.

Решением суда от января 2025 года отец и сын официально признаны умершими.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

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Дарья Лапина
Журналист

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