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проиcшествия

В Новосибирске мужчину увезли с ожогами после обрушения крыши дома

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

31 января в Новосибирской области пожарные ликвидировали 6 пожаров и устранили последствия 4 ДТП. Итоги дня сообщили в ТГ-канале ГУ МЧС России по региону.

Вечером в Дзержинском районе произошел пожар в садовом доме СНТ «Заречный». В 00:37 загорелось строение, а к моменту прибытия огнеборцев произошел обвал крыши, что создало угрозу соседним постройкам. Хозяин дома, получив ожоги, был госпитализирован. На ликвидацию огня ушел целый час, и в результате было повреждено два садовых дома на общей площади 150 кв. м.

Для тушения привлекли 31 человека и 8 единиц техники.

МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагедий. Не перегружайте электросеть, не курите в постели и обязательно следите за детьми, оставляя их дома.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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