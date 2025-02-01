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проиcшествия

Двое детей оказались в больнице после ночного ДТП в Новосибирске

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска ночью 1 февраля произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Авария случилась около 3 часов ночи на улице Станционной. По предварительным данным, водитель Kia K5, 1990 года рождения, врезался в стоявший на светофоре Mitsubishi Lancer. В результате удара пострадали мальчик 2017 года рождения и девочка 2015 года рождения, находившиеся в Mitsubishi. Оба ребенка были доставлены в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и МАСС. Обстоятельства аварии выясняются.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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