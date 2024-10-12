Привитый новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона» пациент умер в больнице

В Москве скончался пациент, который ранее был дважды вакцинирован «ЭпиВакКороной».

По словам дочери 74-летнего пациента, ее отец скончался в столичной клинике от коронавируса. Впервые он переболел им еще в первую волну пандемии. Потом мужчина поставил прививку «ЭпиВакКорону». Его дочь рассказывает, что даже первый укол отец тяжело перенес. Спустя год его снова привили.

Врачи говорят, что вакцина не могла стать причиной гибели мужчины. По их мнению, мужчина скончался от осложнений. Он страдает раком и уже второй раз заболел коронавирусом. Его легкие были поражены на 54 % и организм не справился.

Ранее СМИ писали о нескольких случаях смерти привитых. В июле 2021 года в Краснодарском Крае скончалась супружеская пара и пенсионерка. Они были привиты «ЭпиВакКороной». А в Иркутске умерла привитая пациентка 86 лет. Всего по России насчитывается около 30 скончавшихся пациента.

Врачи уверяют, что это не фатальный укол, а случайность. Вакцина не может стать причиной смерти.