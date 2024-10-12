Сокращение миграционного прироста зафиксировано в Новосибирской области

В этом году в Новосибирскую область приехало 34 568 иностранцев.

По данным Росстата, с года в регион прибыло 34 568 граждан из других стран.

«Общий объем миграции населения в январе – июле 2024 года по сравнению

с январем – июлем 2023 года сократился на 8 тыс. человек (на 10,7%), число

прибывших – на 4,6 тыс. человек (на 11,8%), число выбывших – на 3,4 тыс. человек

(на 9,4%). Миграционный прирост в целом по области сократился на 1,2 тыс. человек

(на 40,9%)», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В международной миграции число прибывших сократилось на 2,5 тыс. человек

(на 27,3%), число выбывших – на 1,7 тыс. человек (на 26,2%). В результате международный миграционный прирост сократился на 29,8% (на 0,9 тыс. человек).

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 4000 мигрантам запретили въезд в Новосибирскую область.