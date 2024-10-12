Строгие запреты на Покров Пресвятой Богородицы назвал священник из Новосибирска

Священник Вячеслав Пегов рассказал, как праздновать покров Пресвятой Богородицы 14 октября и какие соблюдать традиции этого православного праздника.

Верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. В этом году праздник выпадает на понедельник. По словам священника Вячеслава Пегова, в этот день принято посещать храмы, чтобы выразить благодарность Пресвятой Богородице за защиту и покровительство.

«Как любой религиозный праздник Покров обладает своими особенностями. В этот день нельзя выполнять тяжелую работу, а также шить или вязать. Больше молитесь, и не думайте о проблемах. Не стоит ссориться с родными и близкими. Важно в этот день сохранить добродушие ко всем. Так как ссоры могут негативно отразиться как на самом празднике, так и на будущем. Избегайте нецензурных слов и дурных мыслей. В Покров это недопустимо», — прокомментировал Сиб.фм Вячеслав Пегов.

По его словам, в Покров Пресвятой Богородице запрещено употреблять спиртное, «иначе Святые будут гневаться».

Ранее Вячеслав Пегов рассказал, что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу.