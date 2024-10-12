В Новосибирске произошел крупный пожар в промзоне

В Новосибирске загорелось трехэтажное заброшенное здание на площади 4 000 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области, пожарные ликвидировали крупный пожар в промзоне в Ленинском районе.

Так, в час ночи 12 октября на улице Станционная загорелось трехэтажное заброшенное здание на площади 4 000 квадратных метров.

В здании происходило горение, которое быстро распространилось из-за сильного ветра. Через 3,5 часа открытое горение было ликвидировано. Вода подавалась, в том числе, с помощью автолестниц.

«До сих пор ведется проливка и разборка. Пострадавших нет», — пишет пресс-служба ведомства.

Уточняется, что к тушению были задействованы 67 человек и 20 единиц техники.

Напомним, что сильный ветер повалил деревья на машины в Новосибирске.