В Новосибирске прокомментировали возможный срыв концессии по строительству семи поликлиник

Прокуратура Новосибирской области контролирует строительство семи поликлиник, планируемых в рамках концессионного соглашения.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Павел Акулов сообщил, что на данный момент завершено строительство двух поликлиник в Октябрьском районе. Эти объекты проходят процесс лицензирования. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Акулов отметил, что одна поликлиника в Заельцовском районе, готовность которой превышает 90%, может быть завершена до конца текущего года. Строительство остальных четырех поликлиник, расположенных в Ленинском и Кировском районах, планируется завершить в 2025 году.

Прокуратура продолжает контроль за соблюдением сроков строительства и надеется на их соблюдение, подчеркнул Павел Акулов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сделают капитальный ремонт в 112-летней школе.