Комета Atlas приблизится к Новосибирску вечером 13 октября

Известно точное время, когда стоит подняться на возвышенность и поднять голову вверх.

Чтобы увидеть небесное тело, важно находиться на открытой местности или на высоте с открытым видом на западный горизонт. Примерно в 18:45 оно появится чуть выше точки захода солнца. К 20 часам хвост кометы станет более заметным, но само небесное тело начнёт быстро опускаться.

Специалисты заявили, что эта недавно обнаруженная комета претендует на звание лучшей кометы года, так как она станет видимой без специализированных приборов и превзойдёт по яркости даже Венеру.

Многие сибиряки стараются придерживаться правила «Летит комета — хорошая примета». Кто-то даже старается загадать желание и яро верит в то, что оно сбудется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске началась продажа новогодних украшений.