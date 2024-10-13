Легковой автомобиль загадочно разбился около ж/д переезда под Новосибирском

Инцидент произошел около ж/д переезда Пашинский.

В районе Новосибирска возле железнодорожного переезда Пашинский легковая машина непонятным образом попала в аварию. В группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» сообщили, что «Тойоту» мог затянуть поезд, хотя в происшествии никто не пострадал. Тем не менее, пользователи в комментариях эту информацию опровергли.

— Какой поезд? Он просто не вошёл в поворот, — написала пользовательница Ангелина.

— Следы остались даже, видно было, как пролетел прямо мимо поворота.

Утром проезжал, заметил! — подтвердил местный житель.

Подписчики Telegram-канала «Инцидент Новосибирск» также убеждены, что поезд не был участником ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали подозреваемого в убийство 17-летней давности.