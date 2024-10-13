МЧС НСО предупреждает о возрастании случаев возгорания смартфонов

Региональное управление МЧС России по Новосибирской области сообщило о значительном увеличении случаев возгорания мобильных телефонов. Информация о подобных инцидентах поступает из различных уголков страны.

Так, в конце сентября в Томске произошел случай, когда смартфон загорелся у школьника прямо во время урока. Педагог оперативно использовал огнетушитель, чтобы погасить пламя.

Аналогичный инцидент зафиксирован в Анапе: во время перемены у одного из учеников произошла детонация аккумулятора, однако дальнейшего возгорания избежать удалось.

В Костромской области мобильный телефон воспламенился после зарядки, что привело к задымлению в квартире. Спасатели эвакуировали владельца устройства, после чего он был передан врачам.

В целях безопасности МЧС настоятельно рекомендует жителям Сибири соблюдать простые правила: использовать только сертифицированные зарядные устройства, избегать оставления телефонов на солнце и близко к батареям, не оставлять гаджеты без присмотра во время зарядки, а также не заряжать их ночью и не класть под подушку или рядом со спальным местом.

Напомним, в Новосибирске произошёл пожар в частном доме на улице Военной.