Назван сильнейший голкипер ХК «Сибирь»

Антон Красоткин стал лучшим вратарем ХК «Сибирь» в новом сезоне.

Сиб.фм составил рейтинг вратарей ХК «Сибирь» на основе результатов игр в новом сезоне. У Владимира Табатчикова не было ни одного матча за последнее время. Напомним, он пришел в команду из «Сибирских снайперов».

У вратаря Дениса Костина было шесть игр, пять из которых команда выиграла благодаря его отраженным броскам (157 шайб). Но девять считаются в его списке пропущенными. В новом сезоне он 166 раз совершил броски по воротам.

А голкипер Антон Красоткин участвовал в 11 играх КХЛ в этом сезоне. Пять раз одержал победу. В его списке 259 отраженных бросков, а по воротам – 288.

Антон Красоткин воспитанник ярославского «Локомотива». В 2020 году пришел играть за «Сибирь». В 2016 году получил Кубок Харламова. Бронзовый призер МЧМ-2017.

Ранее Сиб.фм публиковал интервью генерального директора ХК «Сибирь» Льва Крутохвостова о новом сезоне клуба.