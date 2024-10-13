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общество

Новосибирцы отказываются покупать билеты на концерт Ларисы Долиной в Академгородке

Фото: стоп-кадр из видео / 2ГИС

Большая часть зала Дома Ученых в Академгородке свободна.

Билеты на концерт Долиной в Новосибирске не распродаются: выступление 69-летней звезды запланировано на 14 октября в «Доме Ученых», однако если изучить число проданных билетов, то оно крайне небольшое. На фото «белые места» — это проданные, все остальные – те, что еще предстоит продать организаторам гастролей.

Фото Новосибирцы отказываются покупать билеты на концерт Ларисы Долиной в Академгородке 2

Стоимость билетов: от 2800 рублей до 6 тысяч рублей.

Сразу после Новосибирска певица отправится в Омск, затем в Тюмень, Новый Уренгой, Губкинский, Сургут, а далее с концертом вернется в Москву.

В Омске и Тюмени — также много нераспроданных билетов, а вот в Губкинском, наоборот, свободных мест — около двух десятков. В Москве и вовсе распроданы все билеты, кроме одного. Цена этого билета — 15 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске был замечен редкий Cadillac Deville Base, как у Майкла Джексона.

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Дарья Лапина
Журналист

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