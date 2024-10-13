Самому пожилому жителю Новосибирска 105 лет

Сибиряк перешагнул рубеж в 105 лет.

В Новосибирской области с 1 по 10 октября прошла десятидневка для людей старшего возраста. На этом мероприятии организовывались культурные события и консультации специалистов, сообщает издание VN.ru.

Выяснилось, что в Новосибирске немало людей, перешагнувших рубеж 90, 95 и даже 100 лет, и их число стабильно растет. По данным департамента социальной политики мэрии, в 2024 году:

90 лет исполнилось 11 жителям;

95-летний юбилей отметили 237 человек;

100-летний — 82 гражданина.

По сравнению с предыдущим годом, количество столетников увеличилось: если в 2023 году их было 44, то к 7 октября 2024 года уже 49 человек отметили такую значимую дату.

В феврале текущего года один из жителей региона отпраздновал 105-летний юбилей. Интересно, что среди долгожителей преобладают женщины.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске началась продажа новогодних украшений.