Ураганный ветер повредил деревья в Новосибирске

Вчера в Новосибирске наблюдались сильные порывы ветра.

В Академгородке несколько деревьев не выдержали стихии: на улице Коптюга сосна упала, заблокировав проезд, а другое дерево повредило припаркованный автомобиль. Депутат горсовета Ерлан Бажанов сообщил о происшествии на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Сотрудники ДЭУ Советского района оперативно начали работы по устранению последствий урагана. В то же время в некоторых районах Новосибирской области, таких как Сузунский, Маслянинский и Ордынский, выпал снег, что привело к образованию гололеда на трассе М-54, соединяющей регион с Алтайским краем.

Синоптики предупреждают о дальнейшем похолодании, однако осадков и сильного ветра не ожидается.



Напомним, в Новосибирске произошёл пожар в частном доме на улице Военной.