В Кировском районе Новосибирска жестоко избили неизвестного мужчину

Инцидент произошел на Виктора Уса.

Очевидцы сообщают об инциденте, который произошел в Кировском районе по адресу Виктора Уса, 13.

Сообщается, что группа мужчин на газоне избивала человека. Один из интернет-пользователей предположил, что лежавший на газоне человек, возможно, не подавал признаков жизни... возможно, зарезан. «Подробные данные отсутствуют, но среди криков слышались определенные фразы, и девушка просила не трогать Артёма, лежащего на земле», — добавили очевидцы.

Прохожие и жильцы дома предлагали помощь, но агрессивные мужчины угрожали им расправой. Затем безжизненного мужчину насильно загрузили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В полицию и скорую нашли время сообщить о случившемся.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали подозреваемого в убийство 17-летней давности.