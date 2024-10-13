В Новосибирске 17-летняя девушка попала в реанимацию после ДТП между Первомайкой и Барышево

Инцидент произошел около 23:00, в деле немало «подводных камней».

Одна из подписчиц сообщества «АСТ-54» просит поддержки для привлечения внимания к аварии, в результате которой серьезно пострадала её молодая родственница. Событие произошло 9 октября на участке дороги между Первомайкой и Барышево. По информации от подписчицы, девушку-пассажирку защемило в машине, а врачи скорой помощи посоветовали не предпринимать никаких действий до прибытия МЧС, которых пришлось ждать около двух часов. За это время девушка потеряла значительное количество крови, и её состояние стало критическим. Стало известно, что пострадавшая — несовершеннолетняя девочка.

В настоящий момент жертва аварии находится в реанимации в очень тяжелом состоянии: у неё перебито бедро, сильные ушибы сердца, легкого и печени, затронуты жизненно важные органы.

Кроме родственницы подписчицы, в автомобиле находились ещё четверо, но о их состоянии у неё сведений нет.

Также упоминается, что водитель не предпринял никаких действий для оказания помощи пострадавшей. Позже выяснилось, что у него даже не было водительских прав. «Полиция бездействует, с родителями пострадавшей никто из органов правопорядка не контактировал», — заметила подписчица.

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