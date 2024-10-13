В Новосибирске готовятся к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане отметят Покров Пресвятой Богородицы

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии поделился с журналистами АиФ-Новосибирск, как следует провести этот день.

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии поделился с журналистами АиФ-Новосибирск, как следует провести этот день.

Праздник символизирует одно из явлений Божьей Матери, связанное с историческими событиями осады Константинополя. В это время верующие собирались в храме для молитвы, и один из молящихся увидел, как Богородица предстала перед ними, молясь за народ. Она сняла покрывало с головы и накрыла им всех присутствующих, тем самым продемонстрировав свое заступничество.

Протоиерей отметил, что, хотя праздник может показаться не имеющим отношения к России, он является одним из самых почитаемых. В Сибири имеются храмы, посвященные Покрову Пресвятой Богородицы. Во время праздника ощущается особая связь с Матерью Божьей и детская любовь к ней. Люди воспринимают это явление как заботу матери, которая оберегает от злых сил и бед.

Священнослужитель также подчеркнул важность взаимопомощи в этот день. Он отметил, что если верующий желает получить что-то в праздник, ему следует сначала оказать помощь другим. Протоиерей пояснил, что добрые поступки привлекают благодать Божью.

В заключение он добавил, что эгоистичные желания без действий не соответствуют христианским принципам.

Напомним, священник из Новосибирска рассказал о запретах на Покров Пресвятой Богородицы.