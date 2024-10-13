В Новосибирске мигрант пытался попасть на СВО ради выплаты 1 млн рублей

Мигрант из Таджикистана пытался заключить контракт на службу в зоне СВО, однако ему отказали.

Отец четверых детей из Таджикистана, который полгода назад приехал в Новосибирск на заработки, решил связать свою жизнь со службой на СВО. 46-летний мужчина пришел в военкомат и изъявил о желании заключить контракт с Минобороны.

Мигрант признался, что на такой шаг его толкнули выплаты. Напомним, в Новосибирской области контрактникам увеличили единовременные выплаты до 1 млн рублей за заключение контрактов на службу в зоне СВО.

«Документы мои не приняли. Сказали, что у меня нет российского паспорта и есть ограничения по военной службе. В детстве у меня была травма, поэтому одна нога у меня хромает, но это не мешает мне передвигаться», — заявил Сиб.фм Руслан Мукатаев.

По словам мужчины, он трудится на стройке и заработанные деньги отправляет семье в Таджикистан. У него двое дочерей и двое сыновей школьного возраста.

Ранее Сиб.фм писал о том, как беременной сибирячке отказали в службе по контракту в зоне СВО.