В Новосибирске на улице Ватутина произошла массовая авария с участием трех автомобилей

На левом берегу Новосибирска на улице Ватутина произошло ДТП, в результате которого образовался «паровозик» из трех автомобилей.

Владельцы поврежденных машин провели на дороге более полусуток.

По информации телеграм-канала АСТ-54 Black, инцидент случился вечером.

В 20:00 на проезжей части была оставлена Toyota Camry, а около 23:00 в нее врезался кроссовер Lexus RX II. В два часа ночи в Lexus врезался седан Mercedes-Benz C 240. На опубликованных видео видно, что больше всех пострадал Lexus, оказавшийся в центре столкновения.

Официальной информации от ГИБДД о данном происшествии пока не поступало. В комментариях пользователи предположили, что причиной аварии стали темное время суток, превышение скорости и отсутствие знака аварийной остановки, который должен был выставить первый участник ДТП.

Напомним, 17-летний юноша на автомобиле Toyota RAV4 без государственных номеров стал виновником ДТП возле торгового центра «Горский» и попытался покинуть место происшествия.